Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler sağlık kontrolünden geçti | Video 05.12.2025 | 16:43 Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrolünden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

istanbul'da jandarma ekipleri, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.