Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler sağlık kontrolünden geçti | Video
05.12.2025 | 16:43
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrolünden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
