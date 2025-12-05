Futbolda bahis soruşturması: Futbolcu ve kulüp başkanlarına gözaltı! | Video 05.12.2025 | 14:32 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı futbolda bahis soruşturması kapsamında, 46 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İkinci dalga operasyonlarında aralarında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da olduğu 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, futbolcuların kendi maçlarına bile bahis oynadığına dikkat çekildi. Öte yandan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün de olduğu öğrenildi. İşte futbolda bahis operasyonunda son dakika gelişmeler... VİDEO DEVAM EDİYOR

SON DAKİKA... Futbolda bahis soruşturmasına yönelik yeni dalga operasyonu gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. MASAK, yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler ve açık kaynaklardan yapılan çalışmalar neticesinde bahse bulaşan futbolcular ve kulüp başkanları tespit edildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR

Kendi maçına bahis oynadığı tespit edilen aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bulunduğu 27 futbolcu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildi.

KULÜP BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan ve kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenörün olduğu toplam 5 şahsın 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçının sonucunu etkilemeye yönelik eylemleri tespit edildi.

ÜMRANİYESPOR-GİRESUNSPOR MAÇI İÇİN ANLAŞMA

1'i futbolcu olmak üzere 6 şahsın 24 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçında sonucu etkilemeye yönelik anlaşma yaptığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİ

Adanademir Spor Kulübü Eski Başkanı Murat Sancak ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük olmak üzere 7 şahsın banka hesaplarının incelendiği ve şüpheli finansal işlemlerin olduğu tespit edildi. Öte yandan Murat Sancak'ın ifade vermek üzere emniyete gittiği açıklandı.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitler üzerine İstanbul merkezli16 ilde 46 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. "6222 sayısı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında gözaltına kararı verilen 35 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtilirken 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.