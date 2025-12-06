Video Yaşam Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama | Video
06.12.2025 | 09:46

Adana'da 1 geri dönüşüm merkezi, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 262 bin 473 uyuşturucu hap ile 3 milyon uyuşturucu hap yapabilecek 833 kilo 500 gram hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Havutlu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde Dönüştürme Merkezi olarak kullanılan 1 galeri, 2 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 262 bin 473 uyuşturucu hap, 1 blister hazırlama makinesi, 1 kapsül doldurma makinesi, 1 kapsül temizleme makinesi, 1 karıştırma makinesi, 1 jeneratör, 2 kompresör makinesi, 3 milyon uyuşturucu hap yapabilecek 833 kilo 500 gram hammadde, 25 kilogram katkı maddesi, 972 bin boş kapsül ve çeşitli plastik malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si is ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
