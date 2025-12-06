Video Yaşam Tuzla'da fabrika yangını
Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

06.12.2025 | 09:32

İstanbul Tuzla'da içerisinde kauçuk ve karton olduğu öğrenilen fabrikada, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tuzla’da fabrika yangını 05:53
Tuzla'da fabrika yangını 06.12.2025 | 09:32
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 00:10
Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü: 1 gözaltı 06.12.2025 | 09:17
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler sağlık kontrolünden geçti | Video 01:07
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler sağlık kontrolünden geçti | Video 05.12.2025 | 16:43
Osmaniye’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 00:45
Osmaniye’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 05.12.2025 | 15:57
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında | Video 01:42
Polisten sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında | Video 05.12.2025 | 15:35
Futbolda bahis soruşturması: Futbolcu ve kulüp başkanlarına gözaltı! | Video 01:19
Futbolda bahis soruşturması: Futbolcu ve kulüp başkanlarına gözaltı! | Video 05.12.2025 | 14:32
10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:31
10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 05.12.2025 | 14:09
Edirne’de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 00:39
Edirne’de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 05.12.2025 | 13:31
Diyarbakır’da damat katliamı! Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü | Video 01:41
Diyarbakır’da damat katliamı! Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü | Video 05.12.2025 | 12:09
Bolvadin’de öğrenci servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı | Video 02:31
Bolvadin'de öğrenci servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı | Video 05.12.2025 | 11:54
Çekmeköy’de gürültü yapan oto tamirhanesini kurşunlayan şüpheli yakalandı | Video 00:18
Çekmeköy'de gürültü yapan oto tamirhanesini kurşunlayan şüpheli yakalandı | Video 05.12.2025 | 11:34
Ticari taksi ile çarpışan motosikletli gençler metrelerce böyle sürüklendi | Video 02:23
Ticari taksi ile çarpışan motosikletli gençler metrelerce böyle sürüklendi | Video 05.12.2025 | 11:15
Elazığ’da hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu | Video 00:17
Elazığ'da hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu | Video 05.12.2025 | 11:12
İstanbul’da çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:35
İstanbul'da çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 05.12.2025 | 10:49
Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler! Olay anı kamerada | Video 00:12
Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler! Olay anı kamerada | Video 05.12.2025 | 15:37
Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki engelli çocuk ağır yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 02:12
Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki engelli çocuk ağır yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 05.12.2025 | 09:57
Adana’daki suç örgütlerine silah getiren 2 şüpheli tutuklandı: 53 tabanca ele geçirildi | Video 02:08
Adana'daki suç örgütlerine silah getiren 2 şüpheli tutuklandı: 53 tabanca ele geçirildi | Video 05.12.2025 | 09:52
Aracın stepnesinde 7 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01:59
Aracın stepnesinde 7 kilo uyuşturucu çıktı | Video 05.12.2025 | 09:19
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya seyirci desteği! Henüz ilk soruda… 01:07
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya seyirci desteği! Henüz ilk soruda… 04.12.2025 | 23:33
Adli emaneti soyan firari şüphelinin annesi ilk kez konuştu | Video 05:18
Adli emaneti soyan firari şüphelinin annesi ilk kez konuştu | Video 04.12.2025 | 15:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY