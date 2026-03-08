Video Yaşam Bingöl'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Bingöl'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

Bingöl'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

08.03.2026 | 15:08

Bingöl'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen ve park halindeki iki aracın da zarar gördüğü trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında hızını alamayan aracın otoparka girerek park halinde araçlara çarpma anı kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 18.55 sıralarında Bingöl merkez Yenişehir Mahallesi Genç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. idaresindeki 23 AFK 913 plakalı otomobil, A.S. yönetimindeki 37 KH 129 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hızını alamayan 23 AFK 913 plakalı araç, valilik bahçesinde park halinde bulunan 41 HL 030 ve 42 KU 724 plakalı araçlara da çarptı. Kazada toplam 4 araç zarar gördü.


Kazada sürücü O.Ö. ile aynı araçta bulunan Ö.F.B., D.T. ve E.N.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bingöl’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:22
Bingöl'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.03.2026 | 15:08
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 00:24
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 08.03.2026 | 14:22
Tekirdağ’da sahte polis altın dolu çantayla kaçarken yakalandı | Video 00:21
Tekirdağ'da sahte polis altın dolu çantayla kaçarken yakalandı | Video 08.03.2026 | 13:46
Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı | Video 00:28
Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı | Video 08.03.2026 | 13:45
Bodrum’da alkollü sürücü dehşeti! Mağazaya çarpıp devrildi; 1’i ağır, 3 yaralı | Video 01:24
Bodrum'da alkollü sürücü dehşeti! Mağazaya çarpıp devrildi; 1’i ağır, 3 yaralı | Video 08.03.2026 | 12:09
Elazığ’da bir baba oğlunu bıçaklayan adamı tüfekle vurarak öldürdü | Video 00:30
Elazığ'da bir baba oğlunu bıçaklayan adamı tüfekle vurarak öldürdü | Video 08.03.2026 | 12:07
Taksim’de kebaptan çıkan böcek müşterinin dudağını ısırdı | Video 00:42
Taksim'de kebaptan çıkan böcek müşterinin dudağını ısırdı | Video 08.03.2026 | 11:06
Gaziantep’te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:25
Gaziantep'te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 08.03.2026 | 11:04
Sarıyer’de silahla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı | Video 04:08
Sarıyer’de silahla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı | Video 08.03.2026 | 10:03
İzzet Yıldızhan’ın çocuklarıyla hafta sonu keyfi: O kareler sosyal medyayı yıktı! | Video 00:53
İzzet Yıldızhan'ın çocuklarıyla hafta sonu keyfi: O kareler sosyal medyayı yıktı! | Video 08.03.2026 | 09:42
Bursa’da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video 00:55
Bursa'da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video 08.03.2026 | 09:08
Adana’da trafikte yol kesip aracın camını yumruklayan saldırganlar kamerada | Video 00:29
Adana'da trafikte yol kesip aracın camını yumruklayan saldırganlar kamerada | Video 08.03.2026 | 09:06
Trabzon’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü | Video 01:48
Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü | Video 08.03.2026 | 08:59
Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video 00:51
Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video 08.03.2026 | 08:43
Başkan Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programında konuştu! 23:38
Başkan Erdoğan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı”nda konuştu! 07.03.2026 | 22:24
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 00:26
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 07.03.2026 | 15:17
Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video 00:55
Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video 07.03.2026 | 14:42
’Rüşvet karşılığında nikah’ soruşturmasında 6 tutuklama | Video 00:26
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video 07.03.2026 | 13:12
Şanlıurfa’da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:09
Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 07.03.2026 | 12:27
Karısını iple boğdu: ’Hiçbir şey hatırlamıyorum’ dedi | Video 01:52
Karısını iple boğdu: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi | Video 07.03.2026 | 10:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY