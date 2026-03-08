Elazığ'da bir baba oğlunu bıçaklayan adamı tüfekle vurarak öldürdü | Video 08.03.2026 | 12:07 Elazığ’ın Gezin ilçesinde, bir şahıs, oğlunu yanında bıçaklayan şahsı av tüfeği ile vurarak öldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı lokanta işletmecisi A.K. ile Ertuğrul Koç (45) arasında bir gün önce lokantada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesini engelleyen vatandaşlar tarafları ayırdı. İşletmeyi kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve dönen A.K.'nin aracı Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu. Koç, araçtan inen A.K.'nin oğlunu bıçakladı. Oğlunun bıçaklandığını gören A.K. ise araçta bulunan av tüfeğini çıkartarak Koç'a ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Ertuğrul Koç'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şüpheli şahıs A.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.