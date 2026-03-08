Tekirdağ'da sahte polis altın dolu çantayla kaçarken yakalandı | Video 08.03.2026 | 13:46 Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran ve altın dolu çantayla kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşayan F.D. isimli vatandaşı cep telefonuyla arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü söyleyerek evde bulunan altınların gelen görevliye teslim edilmesini istedi.



Bunun üzerine 3 Mart 2026 günü saat 05.30 sıralarında müştekinin ikametine sivil kıyafetli bir erkek şahıs geldi. Müşteki tarafından hazırlanan altınlar çantaya konularak şahsa teslim edildi. Ancak durumdan şüphelenen müşteki çantayı geri almaya çalıştığı sırada şüpheli tarafından itilerek ve sürüklenerek kaçtı. Şüpheli, elindeki iki poşet dolusu altını alarak olay yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede yaptıkları hızlı ve titiz çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren Ö.F.U. isimli şüpheliyi Altınova Mahallesi çevre yolu istikametine kaçarken kovalamaca sonucu yakaladı.



Şüpheli üzerinde yapılan aramada 216 adet çeyrek altın, 15 adet yarım altın, 47 adet ata lira, 4 adet kulplu tam altın, 1 adet beşi bir yerde altın, 56 adet 1 gram paketli altın, 1 adet 0,5 gram altın, 2 adet toplam 20 gram paketli altın, 16 adet farklı ağırlıklarda altın bilezik, 1 adet altın kolye ve 1 adet altın bileklik ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar müştekiye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.F.U., "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.