Video Yaşam Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı | Video
Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı | Video

Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı | Video

08.03.2026 | 13:45

Hatay’da minibüs durağındaki görevlinin, minibüs şoförünü yere yatırarak dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Kavgada yaralanan sürücüsünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay; Dörtyol'da ilçesi kent merkezinde yaşandı. Minibüs durağında görevli şahıs ile minibüs sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şahıslar arasındaki kavga büyürken durakta görevli şahıs, minibüs sürücüsünü yere yatırarak dövmeye başladı. An be an cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; görevlinin, minibüs sürücüsünü yerdeyken yumrukladığı ve sürücünün çevredekilerin kavgayı ayırması üzerine aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
