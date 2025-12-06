Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video
06.12.2025 | 09:46
Tuzla’da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yükselen siyah dumanlar havadan da görüntülendi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
02:02
06:45
