Video Yaşam Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçma planı çöktü | Video
10.12.2025 | 08:53

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma planı, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takibiyle boşa çıktı. Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında izlenen iki isim, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte firar etmeye hazırlanırken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kişi Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından şüpheliler emniyete sevk edildi.
