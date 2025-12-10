Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçma planı çöktü | Video
10.12.2025 | 08:53
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma planı, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takibiyle boşa çıktı. Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında izlenen iki isim, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte firar etmeye hazırlanırken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
