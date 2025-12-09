Video Yaşam Tır şoförü ile vatandaş arasında gerginlik kameraya böyle yansıdı | Video
09.12.2025 | 12:46

Samsun’un Atakum ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle iki kişi, seyir hâlindeki bir aracın içindeki tır şoförüne sopayla saldırdı.

Kurupelit Mahallesi'nde yaşanan olayda saldırıya uğrayan tır şoförü, can güvenliğini sağlamak için araçtan çıkmayarak içeride kendini korumaya çalıştı. Şüphelilerin art arda sopayla vurduğu anlarda şoför panikle kapıları kilitledi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek tarafları ayırdı. Vatandaşların çabasıyla kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan sopalı saldırı ve yaşanan panik anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde saldırganların tıra yaklaşarak sopalarla vurduğu, vatandaşların ise olayı durdurmak için çaba gösterdiği görülüyor.
