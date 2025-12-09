Tır şoförü ile vatandaş arasında gerginlik kameraya böyle yansıdı | Video
09.12.2025 | 12:46
Samsun’un Atakum ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle iki kişi, seyir hâlindeki bir aracın içindeki tır şoförüne sopayla saldırdı.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan sopalı saldırı ve yaşanan panik anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde saldırganların tıra yaklaşarak sopalarla vurduğu, vatandaşların ise olayı durdurmak için çaba gösterdiği görülüyor.
