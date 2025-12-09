Video Yaşam Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video

Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video

09.12.2025 | 13:18

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir uyuşturucu satıcısına ait eve düzenlenen operasyonda, 10 kilonun üzerinde uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Satıcı olduğu anlaşılan zehir taciri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentin Anadolu yakasında kalan Ümraniye ilçesinde narkotik madde ticareti suçu ile ilgili operasyon gerçekleştirdi.

İlçedeki Elmalıkent Mahallesi'nde yer alan bir eve yönelik 6 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda M.Y. (37) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evde 2 parça halinde 10 kilo narkotik madde, 14'ü sigara kâğıdına sarılı, 23'ü satış için hazırlanmış paket halde 318 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 27 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli M.Y., gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Aralık Pazar günü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile '6136 SKM' suçlarından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Zehir taciri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

