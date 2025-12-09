Video Yaşam Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video
Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video

Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video

09.12.2025 | 10:09

Antalya'da 23 yaşındaki Vedat Kurt'a çalıştığı iş yerinde üç gün boyunca işkence yapıldığı iddiasıyla yargılanan 4 sanığın davasında karar açıklandı. Mahkeme, yağma suçundan beraat kararı verirken, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan her bir sanığa 6 yıl 12 ay ceza verdi; sanık S.T.'ye ayrıca silahla tehditten 3 yıl 1 ay ceza verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Vedat Kurt, yaşadığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden çalışmak için 2020 yılında Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi. Yaklaşık 10 ay aynı iş yerinde çalışan Kurt, iddiaya göre maaşını eksik almaya başladı. Maaşını talep ettiğinde olumsuz yanıt alan Kurt, birikmiş alacağı 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada bulunan patronuna ait 15 bin lirayı alarak İstanbul'a gitti. Kendisine ulaşamayan iş yeri sahiplerinin ailesine ulaşması üzerine Kurt'un ağabeyleri, aldığı parayı geri götürmesini istedi.

Kurt, Antalya'ya dönerek aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etti. İddiasına göre iş yerinde A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından depoya kilitlenerek sandalyeye bağlanan genç, 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldı. Dişleri kırılan, vücudunda kesikler oluşan Kurt'un elleri ve kolları bağlandı, hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla da kaydetti. Daha sonra iş yerinden kaçan Kurt, şüphelilerin cep telefonundaki işkence görüntülerine ulaşarak, şikayetçi oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU: FOTOĞRAF VE VİDEO KAYITLARI BULUNDU
Açılan davada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, sanıklardan S.T.'ye ait olduğu belirlenen cep telefonu ve kopya disklerde yapılan incelemede "DCIM/RESTORED" klasöründe 19 fotoğraf ve bir video bulunduğu, görüntülerin 13-14 Ekim 2020 tarihli olduğu, konum bilgilerinin de Kurt'un çalıştığını söylediği iş yeriyle örtüştüğü belirtildi. Raporda ayrıca video kaydının transkriptinde Kurt'a "Hırsızlık yaptım, uyuşturucu içtim" gibi sözlerin söylettirildiği ve videodaki seslerin sanığın WhatsApp yazışmalarındaki seslerle benzer olduğu ifade edildi.
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına başka hükümden tutuklu sanık S.T. SEGBİS üzerinden katılırken diğer sanıklar A.T., O.T. ve A.A.'nın müdafileri salonda hazır bulundu. Savcı, bir önceki celsede sunduğu mütalaayı tekrar etti.

Duruşmada söz verilen katılan Vedat Kurt, "Karakolda alınan ifadelerin ve fezlekelerin kontrol edilerek adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum. Ayrıca celse arasında dilekçe sundum. İçeriğini tekrar ediyorum. Şikâyetçiyim" dedi.

"FOTOĞRAFLARINI BEN ÇEKMİŞ OLABİLİRİM"
Sanık S.T., savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Her ne kadar suçu kabul ettiğime ve katılanı A. ile birlikte darp ettiğimize yönelik dilekçe yazmışsam da doğru değildir. Bu olay nedeniyle tutuklanınca O.T. ve A.T.'nin yönlendirmesiyle daha önceden yazılmış dilekçeyi imzaladım. Kendileri o zaman 'Sen suçu üstüne al, bizim işimiz gücümüz var, sana bakarız' demişlerdi. Ben suçlamaları da kabul etmiyorum. Ben Vedat Kurt'a yönelik herhangi bir suç işlemedim. Ancak benim bulunduğum ortamda diğer 3 sanık onu darp etti. Vedat Kurt'un fotoğraflarını ben çekmiş olabilirim. O kısmı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçlamalarla ilgisi olmadığını savunarak benzer beyanlarda bulundu. Sanık A.T.'nin müdafii, "Katılanın yağmaya ilişkin zararı bulunmamaktadır. Sadece telefonun gasp edildiğini beyan etmektedir. Tanık J.'nin beyanlarından da anlaşılacağı üzere olaya ilişkin telefon da gasp edilmemiştir. Telefon katılandadır, tamir için J.'ye vermiştir" derken, Sanık O.T.'nin müdafii, "İlk olay tarihinde katılan olaylardan sonra 5-6 ay yine aynı iş yerinde çalışmış. Sonra 1 yıl ortadan kaybolmuş ve sonrasında şikayetçi olmuştur. Madem olay oldu iş yerine tekrar delil elde etmek için döndüyse neden şikayetçi olmak için iş yerinden tekrar ayrıldıktan sonra 1 yıl beklemiştir" ifadelerini kullandı. Sanık A.A.'nın müdafii ise, "Müvekkil suç istinadına iştirak etmemiştir. Katılanın aşamalarda pek çok defa şikayet başvurusu ve ifadesi alınmış olup hiçbir aşamada kendisi müvekkilden şikayetçi olmamıştır. Beraat talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarının son sözlerinin ardından mahkeme, sanıklar hakkında yağma suçundan beraat kararı verirken, TCK'nın 109. maddesi kapsamında sanıklar A.T., O.T., S.T. ve A.A.'nın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 12 ay ceza ile cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca sanık S.T. hakkında silahla tehdit suçundan 3 yıl 1 ay ceza verildi.

Mahkeme, verilen hapis cezalarının infazı sırasında sanıkların gözaltında ve tutuklu kaldıkları sürelerin toplam cezadan düşülmesine; kararın istinaf yoluna açık olduğunu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

"İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ"
Duruşma sonrası açıklama yapan Vedat Kurt, "Kararda şahıslar yağma suçundan beraat ettiler. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da altı yıl gibi bir ceza aldılar. Ayrıyeten bir tanesi silahla beni tehdit ettiği için artı olarak üç yıl bir ayda oradan ceza verildi. Yalnız yağma suçunun köreltilmesi ve ortadan kaldırılması, beraat verilmesi gerçekten bu hukuka aykırı bir şey. Bu süreci biz zaten istinafa taşıyacağız, inşallah umarım adalet yerini bulur. Ben kimseden fazla bir şey istemiyorum. Hakkı neyse onun yapılmasını hakka hukuka aykırı olmadan adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video 02:39
Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video 09.12.2025 | 10:09
Sultangazi’de İETT otobüsü direğe böyle çarptı | Video 03:00
Sultangazi’de İETT otobüsü direğe böyle çarptı | Video 09.12.2025 | 09:48
Denize ateş edip ses terapisi yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video 00:37
Denize ateş edip "ses terapisi" yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video 09.12.2025 | 09:21
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:59
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.12.2025 | 08:46
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 01:10
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 09.12.2025 | 08:26
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 00:34
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 08:19
Kaza sonrası Ağabeyimi arayacağım deyip sırra kadem bastı | Video 01:06
Kaza sonrası "Ağabeyimi arayacağım" deyip sırra kadem bastı | Video 09.12.2025 | 06:21
Bodrum’da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 00:46
Bodrum'da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 09.12.2025 | 06:19
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 08.12.2025 | 16:17
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 01:48
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 08.12.2025 | 16:16
Bağcılar’da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 03:08
Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 08.12.2025 | 16:16
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 06:37
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 08.12.2025 | 13:51
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:15
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 08.12.2025 | 13:27
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:03
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2025 | 10:14
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 03:13
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 01:29
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Yüksekova’da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 04:54
Yüksekova'da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 08.12.2025 | 10:14
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 00:27
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 03:12
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY