Nevşehir’de asayiş uygulaması: Bin 465 şahıs kontrol edildi | Video
09.12.2025 | 11:49
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ortak 'Alkol Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Jandarma ve emniyetten toplam 25 trafik ve 20 asayiş ekibi olmak üzere 90 personelin katıldığı uygulamada bin 465 şahıs ve araç kontrol edildi.
Uygulama kapsamında 26 araç ve 11 sürücü trafikten men edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 araç ise yakalanarak yedi emin otoparkına çekildi.
