Küçükçekmece'de metrobüs yangını | Video
10.12.2025 | 08:53
Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü.
