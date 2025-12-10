Video Yaşam Küçükçekmece'de metrobüs yangını | Video
Küçükçekmece'de metrobüs yangını | Video

Küçükçekmece'de metrobüs yangını | Video

10.12.2025 | 08:53

Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi. Durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yangın, İETT görevlilerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Metrobüsteki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.
