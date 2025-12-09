Denize ateş edip "ses terapisi" yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video 09.12.2025 | 09:21 Büyükçekmece’de denize pompalı tüfekle ateş edip, sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaşan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz hafta Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pompalı tüfekle denize art arda ateş ederek bu görüntüleri sosyal medyada " Ses Terapisi" yazarak paylaşan C.Y.G. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Görüntülerdeki pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınan G. Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Soktuğu için, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.