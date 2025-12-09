Denize ateş edip "ses terapisi" yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video
09.12.2025 | 09:21
Büyükçekmece’de denize pompalı tüfekle ateş edip, sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaşan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Denize ateş edip "ses terapisi" yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video 09.12.2025 | 09:21
01:59
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.12.2025 | 08:46
01:10
00:34
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 08:19
01:06
Kaza sonrası "Ağabeyimi arayacağım" deyip sırra kadem bastı | Video 09.12.2025 | 06:21
00:46
Bodrum'da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 09.12.2025 | 06:19
01:06
01:48
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 08.12.2025 | 16:16
03:08
06:37
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 08.12.2025 | 13:51
00:15
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 08.12.2025 | 13:27
01:03
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2025 | 10:14
03:13
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 08.12.2025 | 10:14
01:29
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14
04:54
00:27
00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36
03:12
00:51
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10