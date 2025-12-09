Video Yaşam Isparta'da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video
Isparta'da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

Isparta'da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

09.12.2025 | 10:39

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Adalet Sarayı'nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. Ş. idaresindeki motosiklet ile M. Ç. idaresindeki hafif ticari araç motosiklete çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü F.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Isparta’da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:39
Isparta'da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 09.12.2025 | 10:39
Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video 02:39
Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video 09.12.2025 | 10:09
Sultangazi’de İETT otobüsü direğe böyle çarptı | Video 03:00
Sultangazi’de İETT otobüsü direğe böyle çarptı | Video 09.12.2025 | 09:48
Denize ateş edip ses terapisi yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video 00:37
Denize ateş edip "ses terapisi" yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video 09.12.2025 | 09:21
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:59
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.12.2025 | 08:46
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 01:10
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 09.12.2025 | 08:26
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 00:34
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 08:19
Kaza sonrası Ağabeyimi arayacağım deyip sırra kadem bastı | Video 01:06
Kaza sonrası "Ağabeyimi arayacağım" deyip sırra kadem bastı | Video 09.12.2025 | 06:21
Bodrum’da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 00:46
Bodrum'da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 09.12.2025 | 06:19
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 08.12.2025 | 16:17
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 01:48
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 08.12.2025 | 16:16
Bağcılar’da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 03:08
Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 08.12.2025 | 16:16
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 06:37
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 08.12.2025 | 13:51
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:15
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 08.12.2025 | 13:27
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:03
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2025 | 10:14
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 03:13
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 01:29
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Yüksekova’da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 04:54
Yüksekova'da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 08.12.2025 | 10:14
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 00:27
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY