Kayseri'de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video
09.12.2025 | 13:18
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen emekli başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü.
