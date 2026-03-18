SON DAKİKA: Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı | Video 18.03.2026 | 11:16 Son dakika haberi: Üsküdar'da iki İETT otobüsü, otobüs durağında çarpıştı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 09.50 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolcu indirmek için otobüse durağına yanaşan İETT otobüsü, o esnada durakta yolcu indiren İETT otobüsüne henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otobüsünde camları patlarken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri kazanın sebebine ilişkin inceleme başlattı.