Şehitler Abidesi 360 derece kamera ile görüntülendi | Video 17.03.2026 | 10:58 Çanakkale'de Şehitler Abidesi 360 derece kamera ile görüntülendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde tören hazırlıkları sürüyor. Şehitler Abidesi sabah ve akşam saatlerinde 360 derece kamera ve dron ile havadan görüntülendi. Şehitler Abidesi görüntüleri görenleri mest etti.