Motosiklet TIR'ın altına girmekten son anda kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video
Samsun’un Canik ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü, kayarak duran TIR'ın altına girmekten son anda kurtulduğu kazada yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berk Nihat Bahşiş (19) idaresindeki 55 ATJ 188 plakalı motosiklet seyir halindeyken devrildi. Motosikletle birlikte sürüklenen Bahşiş, yol kenarında duran bir TIR'ın altına girmekten son anda kurtuldu.
Kayarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Berk Nihat Bahşiş kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.