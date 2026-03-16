Denizli'de silahlı çatışma: 1 ağır yaralı | Video

16.03.2026 | 14:29

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde sitenin yanında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde bir sitenin yanında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polislerin yaptığı kontrollerde bir kişinin yalandığı belirlendi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.


Çatışmanın ardından 1 kişiyi yaralayarak olay yerinde kaçan S.B. polislerin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

