Pide salonunda doğal gaz kaynaklı patlama: 1 yaralı | Video 17.03.2026 | 10:12 Burdur'da pide salonunda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada iş yeri zarar gördü, 1 kişi yaralandı.

Burdur merkez Yeni Mahalle Şehit Ersan Caddesi'nde bulunan pide salonunda dün saat 17.30 sırasında doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, doğal gaz ve AFAD ekipleri sevk dildi. Patlama sebebiyle ellerinde yanıklar oluşan iş yeri sahibi Aziz O. (45) ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Gaz akışını kesen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. (DHA)