Sultangazi’de kuyumcu soygunu girişimi kamerada | Video 16.03.2026 | 14:33 İstanbul Sultangazi’de iki kişi, çaldıkları motosikletle bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Hırsızlar iş yeri sahibine saldırırken, kuyumcudaki dehşet anları kameraya yansıdı. Kısa sürede gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de 11 Mart'ta meydana geldi. Daha önce 3 Mart'ta motosiklet çaldıkları belirlenen iki şüpheli, kasklarıyla kuyumcuya girerek silahlarla soygun girişiminde bulundu. Şüphelilerden biri iş yeri sahibine saldırırken, diğeri kapıda bekleyerek içeri müdahale etmek isteyenleri engelledi. Soyguncular, iş yeri sahibi ve çalışanı, silah kabzası ve tekmelerle saldırdı. Karşılık verilmesi üzerine şüpheliler, geldikleri motosikletle hızla kaçtı. Olay sonrası Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Kimlikleri tespit edilen Y.C.(19) ve A.A.A.(21), Yayla Mahallesi'nde yakalandı. Motosiklet, kasklar ve soygunda kullanılan kurusıkı tabanca ile pompalı tüfek, Pirinççi Köyü ormanlık alanda bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.



Güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntülerde, kasklı şüphelilerin sakin bir şekilde kuyumcuya girdiği, silah doğrulttukları kişilerin karşılık vermesi üzerine saldırıya geçtiği görülüyor. Ayrıca kapıdaki şüphelinin, içeri müdahale etmeye çalışanları engellediği ve saldırının ardından kaçış anları da kaydedildi.