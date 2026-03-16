Şırnak Uludere'de sel | Video 16.03.2026 | 13:03 Şırnak'ın Uludere İlçesine bağlı Taşdelen köyünde yaşanan sel kameraya yansıdı. Köydeki 20 ev güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.

Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen su taşkını ve heyelan nedeniyle de bazı hayvanlar suya kapıldı, bazı evler ise heyelandan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sel'in gelişi kameraya yansırken, köydeki 20 ev güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.