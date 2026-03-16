İstanbul'da 5 ilçede zehir tacirlerine darbe! | Video
16.03.2026 | 10:20
İstanbul’da 10 uyuşturucu satıcısı yakalandı. 22 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 kilo 440 gram Marok (Fas Esrarı) da bulundu.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de uyuşturucu madde satıcılarına seri operasyonlar düzenledi. 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 farklı çeşitte 22 kilogramdan fazla uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirildi.
4 kilo 440 gram Marok (Fas Esrarı) da bulundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
02:56
01:07
Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video 16.03.2026 | 08:05
03:11
Antalya'da 30 metrelik falezlerden düşen kadın öldü | Video 16.03.2026 | 07:27
00:31
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 16.03.2026 | 07:25
03:25
Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 16.03.2026 | 07:20
00:24
Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı 15.03.2026 | 18:24
01:01
00:07
00:33
02:35
00:58
01:06
05:00
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 11:26
01:51
Antalya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 15.03.2026 | 11:24
01:39
Şanlıurfa'da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 15.03.2026 | 11:22
06:24
00:15
Otomobille motosikletli böyle çarpıştı | Video 15.03.2026 | 10:51
05:18
Otizmli Mehmet'in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:45
02:58
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:44