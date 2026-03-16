Şırnak'ta çığ düşen kara yolunda yolcu otobüsünde mahsur kalanlar kurtarıldı | Video

16.03.2026 | 09:23

Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen sel, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dağın yamacından akan suyun beraberinde toprak ve kaya parçalarını sürükleyerek hızla büyüdüğü, ardından yayaların geçtiği bir köprüyü yıkıp bir evin bahçe kısmını yıkarak ilerlediği görüldü. Görüntülerde ayrıca, selin geldiğini gören evin balkonundaki kişinin panikle kaçışı yer aldı. Ayrıca bir köylünün çamura bulanmış kuzuyu kurtardığı anlar da görüntülerde yer aldı.