Video Yaşam Sultangazi'de kuyumcuya soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sultangazi'de kuyumcuya soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sultangazi'de kuyumcuya soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

16.03.2026 | 11:25

İstanbul Sultangazi'de çaldıkları motosikletle gittikleri kuyumcuyu soymaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı. Motosiklet kaskı takan iki şüphelinin kuyumcuya girip iş yeri sahibini darbettikten sonra kaçtığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sultangazi'de 3 Mart'ta çaldıkları motosikletle 11 Mart'ta bir kuyumcuya gelen kasklı şüpheliler, ellerindeki silahlarla içeri girerek soygun girişiminde bulundu. Şüphelilerden biri iş yeri sahibine saldırırken, diğeri kapıda durarak içeri girmek isteyenleri engelledi. Şüpheliler, iş yeri sahibi ve çalışanını silah kabzası ve yumruklarla darbetti. Kuyumcunun karşılık vermesi üzerine geri çekilmek zorunda kalan şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüpheliler Y.C. (19) ile A.A.A.'yı (21) yakalamak için operasyon düzenledi. Motosikleti çaldıkları ve soygun girişiminde bulundukları anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenen şüpheliler, Yayla Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kullandığı motosiklet, kasklar ile soygun girişiminde kullandıkları kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alanda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soygun girişimine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet kasklı şüphelilerin sakin tavırlarla kuyumcuya girdiği, silah doğrulttukları kişilerin karşılık vermesi üzerine saldırdıkları görülüyor. Şüpheliler içerideyken dışarıdaki bazı kişilerin içeri müdahale etmeye çalıştığı ancak kapıdaki şüpheli tarafından engellendiği anlar da görüntülere yansıyor. Ayrıca şüphelilerin silah kabzası ve tekmelerle kuyumcuyu darbettikten sonra kaçtıkları görülüyor.

Sultangazi’de kuyumcuya soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:32
Sultangazi'de kuyumcuya soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.03.2026 | 11:25
Tekirdağ’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:46
Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 16.03.2026 | 11:22
Bursa’da çöp kamyonun altında kalıp ölen Serhat’ın son görüntüleri ortaya çıktı 00:50
Bursa'da çöp kamyonun altında kalıp ölen Serhat’ın son görüntüleri ortaya çıktı 16.03.2026 | 10:55
Yüksekova’da odun sobasında patlama: Bir aile ölümden döndü | Video 01:17
Yüksekova'da odun sobasında patlama: Bir aile ölümden döndü | Video 16.03.2026 | 10:49
Selma Konak’tan hüzünlendiren video... Volkan Konak’la kutladığı son doğum gününü paylaştı | Video 00:43
Selma Konak'tan hüzünlendiren video... Volkan Konak'la kutladığı son doğum gününü paylaştı | Video 16.03.2026 | 10:40
İstanbul’da 5 ilçede zehir tacirlerine darbe! | Video 01:28
İstanbul'da 5 ilçede zehir tacirlerine darbe! | Video 16.03.2026 | 10:20
Şırnak’ta çığ düşen kara yolunda yolcu otobüsünde mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 02:56
Şırnak'ta çığ düşen kara yolunda yolcu otobüsünde mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 16.03.2026 | 09:23
Ankara’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video 01:07
Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video 16.03.2026 | 08:05
Antalya’da 30 metrelik falezlerden düşen kadın öldü | Video 03:11
Antalya'da 30 metrelik falezlerden düşen kadın öldü | Video 16.03.2026 | 07:27
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:31
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 16.03.2026 | 07:25
Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 03:25
Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 16.03.2026 | 07:20
Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı 00:24
Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı 15.03.2026 | 18:24
Yasemin Yürük hastaneden paylaştı: Baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor | Video 01:01
Yasemin Yürük hastaneden paylaştı: "Baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor" | Video 15.03.2026 | 16:05
Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’la antrenman anlarını paylaştı: Spor salonunda romantik anlar... | Video 00:07
Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'la antrenman anlarını paylaştı: Spor salonunda romantik anlar... | Video 15.03.2026 | 15:29
Son dakika... İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın ölümünde flaş gelişme! 00:33
Son dakika... İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde flaş gelişme! 15.03.2026 | 13:57
Düzce’de sahur vakti çıkan ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 02:35
Düzce'de sahur vakti çıkan ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 15.03.2026 | 13:49
Kadınların kıskançlık kavgası kanlı bitti: Komşusunu yüzünden bıçakladı | Video 00:58
Kadınların kıskançlık kavgası kanlı bitti: Komşusunu yüzünden bıçakladı | Video 15.03.2026 | 13:46
Küçükçekmece’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:06
Küçükçekmece'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.03.2026 | 12:14
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı | Video 05:00
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 11:26
Antalya’da 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 01:51
Antalya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 15.03.2026 | 11:24

