Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 16.03.2026 | 07:20 Hatay'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilerken, Samandağ ilçesinde taşan deniz karaya ulaşarak iş yerlerine zarar verdi.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da yağışlı hava Cumartesi ve Pazar günü etkisini hissettirdi. Samandağ ilçesinde Pazar günü akşam saatlerinde kuvvetli fırtına kendini gösterdi ve dalgalarla birlikte deniz suyu karaya ulaştı. Çevlik Sahili'nde bulunan baraka iş yerleri zarar görürken, balıkçı tekneleri suyun yüzeyinde durmakta güçlük çekti. Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde dalgayla birlikte deniz suyunun araçların ilerlediği caddeye kadar ulaştığı anlarsa kameraya yansıdı. Antakya ilçe merkezinde de kendini gösteren yağışlı hava; yollarda göllenmeye ve trafikte aksamalara neden oldu. Yağışlı havanın Pazartesi günü boyunca etkisini hissettirmesi bekleniyor.