Adana'da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:44 Adana'da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 milyon 120 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin Seyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada 4 milyon 120 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan B.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.