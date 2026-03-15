Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

15.03.2026 | 10:44

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz gün yaşlı adamın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, 12 Mart 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında İznik-Orhangazi karayolu üzeri İznik Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan A. idaresindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, bisikletiyle ilerleyen Derviş Ahmet Fidan'a (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza anına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bisikletiyle yolun sağından giden Fidan, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla havaya uçtu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan hemen sonra savaş alanına dönen olay yerine vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.


Kazanın ardından otomobil sürücüsü, gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Otizmli Mehmet’in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 05:18
Otizmli Mehmet'in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:45
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:58
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:44
Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi son anda kurtuldu | Video 02:00
Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi son anda kurtuldu | Video 15.03.2026 | 10:40
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:07
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:52
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:34
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:44
İstanbul Ümraniye’de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 00:24
İstanbul Ümraniye'de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 15.03.2026 | 09:24
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ve annesinden horon şov... | Video 00:27
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ve annesinden horon şov... | Video 15.03.2026 | 09:02
İstanbul’da elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darp edildi | Video 00:45
İstanbul'da elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darp edildi | Video 15.03.2026 | 08:54
Ankara’da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 01:26
Ankara'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı | Video 14.03.2026 | 16:49
Esenler’de yine aynı noktada meydana gelen kazada 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 03:24
Esenler'de yine aynı noktada meydana gelen kazada 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 14.03.2026 | 16:08
Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 01:58
Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 14.03.2026 | 15:03
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video 07:12
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video 14.03.2026 | 14:09
Tekirdağ’da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 00:36
Tekirdağ'da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 14.03.2026 | 12:58
Adana’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:45
Adana'da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 14.03.2026 | 12:19
Bursa’da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:33
Bursa'da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.03.2026 | 11:35
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 03:54
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 14.03.2026 | 11:11
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 04:20
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 14.03.2026 | 09:54
Polisten kaçan 16 yıllık hükümlü yere düşünce böyle yakalandı | Video 01:10
Polisten kaçan 16 yıllık hükümlü yere düşünce böyle yakalandı | Video 14.03.2026 | 09:54
Esenyurt’ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:22
Esenyurt'ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı | Video 14.03.2026 | 09:11
’İftara ne pişirsem?’ derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor | Video 11:59
'İftara ne pişirsem?' derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor | Video 14.03.2026 | 08:59

