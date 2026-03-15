Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:44 Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz gün yaşlı adamın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, 12 Mart 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında İznik-Orhangazi karayolu üzeri İznik Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan A. idaresindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, bisikletiyle ilerleyen Derviş Ahmet Fidan'a (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kaza anına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bisikletiyle yolun sağından giden Fidan, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla havaya uçtu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan hemen sonra savaş alanına dönen olay yerine vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.



Kazanın ardından otomobil sürücüsü, gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.