Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi son anda kurtuldu | Video

15.03.2026 | 10:40

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairedeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın çıkan dairenin bitişiğindeki binada oturan oyuncu Umut Özkan eşiyle son anda evden çıktı. Özkan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bugün çok zor birşey yaşadık.Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen" açıklamasında bulundu.

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'BUGÜN ÇOK ZOR BİR ŞEY YAŞADIK'

Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşiyle son anda evden çıktıkları öğrenildi. Yaşadıklarını sosyal medya hesabına yüklediği videoda anlatan Özkan, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen." diye konuştu.

'GERÇEKTEN ZOR VE KORKU DOLU BİR ANDI'

Oyuncu sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Özkan paylaşımında, "Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:07
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:52
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:34
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:44
İstanbul Ümraniye’de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 00:24
İstanbul Ümraniye'de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 15.03.2026 | 09:24
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ve annesinden horon şov... | Video 00:27
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ve annesinden horon şov... | Video 15.03.2026 | 09:02
İstanbul’da elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darp edildi | Video 00:45
İstanbul'da elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darp edildi | Video 15.03.2026 | 08:54
Ankara’da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 01:26
Ankara'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı | Video 14.03.2026 | 16:49
Esenler’de yine aynı noktada meydana gelen kazada 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 03:24
Esenler'de yine aynı noktada meydana gelen kazada 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 14.03.2026 | 16:08
Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 01:58
Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 14.03.2026 | 15:03
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video 07:12
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video 14.03.2026 | 14:09
Tekirdağ’da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 00:36
Tekirdağ'da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 14.03.2026 | 12:58
Adana’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:45
Adana'da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 14.03.2026 | 12:19
Bursa’da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:33
Bursa'da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.03.2026 | 11:35
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 03:54
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 14.03.2026 | 11:11
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 04:20
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 14.03.2026 | 09:54
Polisten kaçan 16 yıllık hükümlü yere düşünce böyle yakalandı | Video 01:10
Polisten kaçan 16 yıllık hükümlü yere düşünce böyle yakalandı | Video 14.03.2026 | 09:54
Esenyurt’ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:22
Esenyurt'ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı | Video 14.03.2026 | 09:11
’İftara ne pişirsem?’ derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor | Video 11:59
'İftara ne pişirsem?' derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor | Video 14.03.2026 | 08:59
Fatih’te 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı | Video 00:56
Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı | Video 14.03.2026 | 08:48
SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video 06:42
SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video 13.03.2026 | 16:05

