Şanlıurfa'da polisten yürek ısıtan görüntü | Video

Şanlıurfa'da polisten yürek ısıtan görüntü | Video

15.03.2026 | 11:22

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınava giderken engelli aracının lastiği patladığı için geç kalmak üzere olan engelli vatandaşı polis memuru kucağında taşıdı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerindeki TOKİ Işıklı Kavşağında yaşandı. Açık Öğretim Lisesi Sınavına girmek üzere akülü sandalyesiyle yola çıkan bedensel engelli Hüseyin Adlin, yolda mahsur kaldı.


Polis memuru kucakladı
Akülü tekerlekli sandalyenin lastiği patladığı için gidemeyen Adlin, sınava geç kalacağını anlayınca İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak polislerden yardım istedi. Bölgeye giden polis ekipleri, engelli vatandaşı araçlarına alarak sınava girecekleri okula götürdü. Polis memurlarından biri engelli vatandaşı kucağına alarak sınava gireceği salona götürdü.


Engelli vatandaş sınavda olduğu sırada akülü tekerlekli sandalyeyi çekiciye yüklenerek tamirciye görüldü. Lastiği tamir edilen akülü tekerlekli sandalye, sınav sonrası salona götürülerek Hüseyin Adlin'e teslim alınarak edildi.


"Sınavım çok güzel geçti"
Polislerin hızlı bir şekilde gelerek kendisini sınava yetiştirdiklerini söyleyen Hüseyin Adlin," Açık Öğretim Lisesi Sınavına yetişmeye çalışırken akülü tekerlekli sandalyemin yolda tekerleği patladı. Daha fazla ilerleyemedim. Sınava yetişmek için polis ekiplerini aradım. Polisler duyarsız kalmadı. Kısa süre içerisinde gelerek beni sınava yetiştirdiler. Akülü tekerlekli sandalyeyi de tekerleğini tamir etmek için benden teslim aldılar. Sınav bittikten sonra tamir edilmiş şekilde getirdiler. Sınavım da çok güzel geçti. Herkese ama özellikle emniyet teşkilatına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şanlıurfa’da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 01:39
Şanlıurfa'da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 15.03.2026 | 11:22
