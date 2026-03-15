İstanbul'da elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darp edildi | Video

15.03.2026 | 08:54

İstanbul Fatih'te, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişi, akranları tarafından darp edildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşı küçük 3 kişiyi gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih'te dün, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbeden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 01:26
Ankara'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı | Video 14.03.2026 | 16:49
Esenler’de yine aynı noktada meydana gelen kazada 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 03:24
Esenler'de yine aynı noktada meydana gelen kazada 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 14.03.2026 | 16:08
Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 01:58
Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 14.03.2026 | 15:03
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video 07:12
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video 14.03.2026 | 14:09
Tekirdağ’da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 00:36
Tekirdağ'da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 14.03.2026 | 12:58
Adana’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:45
Adana'da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 14.03.2026 | 12:19
Bursa’da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:33
Bursa'da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.03.2026 | 11:35
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 03:54
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 14.03.2026 | 11:11
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 04:20
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 14.03.2026 | 09:54
Polisten kaçan 16 yıllık hükümlü yere düşünce böyle yakalandı | Video 01:10
Polisten kaçan 16 yıllık hükümlü yere düşünce böyle yakalandı | Video 14.03.2026 | 09:54
Esenyurt’ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:22
Esenyurt'ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı | Video 14.03.2026 | 09:11
’İftara ne pişirsem?’ derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor | Video 11:59
'İftara ne pişirsem?' derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor | Video 14.03.2026 | 08:59
Fatih’te 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı | Video 00:56
Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı | Video 14.03.2026 | 08:48
SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video 06:42
SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video 13.03.2026 | 16:05
Konya’da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı | Video 04:03
Konya'da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı | Video 13.03.2026 | 15:43
Adana’da ara tatile giren öğrenciler okul bahçesinde bayramlaştı | Video 06:10
Adana’da ara tatile giren öğrenciler okul bahçesinde bayramlaştı | Video 13.03.2026 | 14:44
Eyüpsultan’da yol verme kavgasında birbirlerine girdiler: 4 kişiye para cezası kesildi | Video 02:50
Eyüpsultan'da "yol verme" kavgasında birbirlerine girdiler: 4 kişiye para cezası kesildi | Video 13.03.2026 | 14:19
Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 01:22
Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 13.03.2026 | 14:02
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 00:34
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 13.03.2026 | 13:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY