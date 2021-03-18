Kadir Suresi dinle! Kur'an-ı Kerim Kadir Suresi 'nin Arapça tecvidli okunuşu Türkçe anlamı! | Video
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Kur'an-ı Kerim Kadir Suresi 'nin Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe anlamı! Kur'an- Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi'nin pek çok fazileti vardı. İşte 5 ayetten oluşan Kadir Suresi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe meali...