Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ve annesinden horon şov... | Video

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ve annesinden horon şov...

15.03.2026 | 09:02

25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla sahada ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı futbolcu bu kez futboluyla değil, annesiyle paylaştığı eğlenceli anlarla gündeme geldi. Yılmaz annesiyle birlikte horon oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Neşeli görüntülerde futbolcunun horondaki hünerleri de dikkat çekerken, anne-oğulun samimi anları kısa sürede büyük ilgi gördü.