Ölen Ayşegül Eraslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş | Video

15.03.2026 | 11:11

İstanbul Kağıthane'de moda tasarımcısı, sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'ın (27), yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eraslan’ın olaydan 2 gün önce Mısır tatilinden geldiği öğrenildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri yaptığı çalışmalarda, Eraslan’ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un (28) geldiğini tespit etti. İfadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan’ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Eraslan’ın ve Kurtuluş’un eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.