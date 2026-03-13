Video Magazin İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! | Video
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! | Video

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! | Video

13.03.2026 | 09:17

Moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan (27), Kağıthane'de yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eraslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM'

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

'ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM'

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok' yazılı notu paylaştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan Ayşegül Eraslan'ın televizyondaki bir moda programıyla tanındığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! | Video 05:27
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! | Video 13.03.2026 | 09:17
Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün Paris’te buluştu! 00:06
Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün Paris’te buluştu! 12.03.2026 | 23:47
Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk’in son sağlık durumu nasıl? 00:08
Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk’in son sağlık durumu nasıl? 11.03.2026 | 20:01
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 00:13
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 11.03.2026 | 09:22
Yeşilçam’ın yıldızı Aynur Aydan gözyaşlarıyla seslendi: Ben hâlâ oynamak istiyorum | Video 00:45
Yeşilçam'ın yıldızı Aynur Aydan gözyaşlarıyla seslendi: "Ben hâlâ oynamak istiyorum" | Video 10.03.2026 | 09:49
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 00:22
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 09.03.2026 | 14:19
‘Şarkıyı kısa tutalım’ sözüne kızan Mustafa Topaloğlu sahneyi terk etti! 00:34
‘Şarkıyı kısa tutalım’ sözüne kızan Mustafa Topaloğlu sahneyi terk etti! 08.03.2026 | 22:49
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 00:24
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 08.03.2026 | 14:22
Aynı Yağmur Altında setinde derbi rüzgarı! Hülya Avşar ve Birand Tunca iddiaya girdi: Beşiktaş mı kazanacak Galatasaray mı? | Video 01:00
"Aynı Yağmur Altında" setinde derbi rüzgarı! Hülya Avşar ve Birand Tunca iddiaya girdi: "Beşiktaş mı kazanacak Galatasaray mı? | Video 07.03.2026 | 17:07
Minik Atlas babasını elleriyle besledi! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın uçak yolculuğu kalpleri eritti... | Video 00:15
Minik Atlas babasını elleriyle besledi! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın uçak yolculuğu kalpleri eritti... | Video 07.03.2026 | 15:27
Berkay Şahin ve eşinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk haberini böyle duyurdular! 00:12
Berkay Şahin ve eşinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk haberini böyle duyurdular! 06.03.2026 | 19:47
Samet Akaydin eşi Hazal Çağlar’a aşkını bir kez daha ilan etti 00:31
Samet Akaydin eşi Hazal Çağlar’a aşkını bir kez daha ilan etti 06.03.2026 | 19:16
Selma Konak, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Volkan Konak ve kızının videosunu paylaştı | Video 00:38
Selma Konak, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Volkan Konak ve kızının videosunu paylaştı | Video 06.03.2026 | 09:47
Brooklyn Beckham yeni yaşını eşi Nicola Peltz ile birlikte böyle kutladı | Video 00:37
Brooklyn Beckham yeni yaşını eşi Nicola Peltz ile birlikte böyle kutladı | Video 06.03.2026 | 09:44
İlker Aksum’un minik kızı Lila yine iştahlı halleriyle güldürdü! İşte o anlar! 00:16
İlker Aksum’un minik kızı Lila yine iştahlı halleriyle güldürdü! İşte o anlar! 05.03.2026 | 20:38
Evinde düşüp bayıldı! Hastaneye kaldırılan Semicenk hayranlarını korkuttu! 00:07
Evinde düşüp bayıldı! Hastaneye kaldırılan Semicenk hayranlarını korkuttu! 05.03.2026 | 19:51
Zehra Çilingiroğlu’ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile golf öncesi keyifli paylaşım! | Video 00:07
Zehra Çilingiroğlu'ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile golf öncesi keyifli paylaşım! | Video 05.03.2026 | 14:57
Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! 00:30
Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! 04.03.2026 | 20:50
Taner Ölmez’den baba-oğul şovu! Eşi Ece Çeşmioğlu paylaştı: Eğlenceli anlara beğeni yağdı... 00:16
Taner Ölmez'den baba-oğul şovu! Eşi Ece Çeşmioğlu paylaştı: Eğlenceli anlara beğeni yağdı... 04.03.2026 | 10:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY