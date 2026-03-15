Antalya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

15.03.2026 | 11:24

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda seyreden 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motorlu bisiklet, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa çarparak yaralanmasına neden oldu. Küçük çocuğun çarpmanın etkisiyle başını banka çarpıp ölümden döndüğü ve çocuğunu gören annesinin panik anları güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Kaza Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda seyir halindeki 15 yaşındaki Tunahan D.'nin kullandığı 07 CHU 963 plakalı motorlu bisiklet kuruyemişçiden çıkan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet El Hamza'ya çarptı. Kaza anı ve kazayı görüp iş yerinden çıkan annesinin panik anları güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk başını kaldırımda bulunan banka çarparak yaralandı.


Küçük muhammet 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motorlu bisiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, motorlu bisikletin de aynasının takılı olmadığı belirlendi.


Motorlu bisiklet sürücüsüne sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, kaldırımda motorlu bisiklet kullanmaktan 5 bin TL, motorlu bisikletin aynasının olmamasından Bin TL, motorlu bisiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL para cezası uygulandı.

Şanlıurfa’da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 01:39
Şanlıurfa'da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 15.03.2026 | 11:22
Ölen Ayşegül Eraslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş | Video 06:24
Ölen Ayşegül Eraslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş | Video 15.03.2026 | 11:11
Otizmli Mehmet’in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 05:18
Otizmli Mehmet'in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:45
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:58
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:44
Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi son anda kurtuldu | Video 02:00
Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi son anda kurtuldu | Video 15.03.2026 | 10:40
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:07
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:52
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:34
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:44
İstanbul Ümraniye’de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 00:24
İstanbul Ümraniye'de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 15.03.2026 | 09:24
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ve annesinden horon şov... | Video 00:27
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ve annesinden horon şov... | Video 15.03.2026 | 09:02
İstanbul’da elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darp edildi | Video 00:45
İstanbul'da elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darp edildi | Video 15.03.2026 | 08:54
Ankara’da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 01:26
Ankara'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı | Video 14.03.2026 | 16:49
Esenler’de yine aynı noktada meydana gelen kazada 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 03:24
Esenler'de yine aynı noktada meydana gelen kazada 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 14.03.2026 | 16:08
Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 01:58
Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 14.03.2026 | 15:03
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video 07:12
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video 14.03.2026 | 14:09
Tekirdağ’da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 00:36
Tekirdağ'da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 14.03.2026 | 12:58
Adana’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:45
Adana'da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 14.03.2026 | 12:19
Bursa’da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:33
Bursa'da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.03.2026 | 11:35
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 03:54
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 14.03.2026 | 11:11
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 04:20
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 14.03.2026 | 09:54

