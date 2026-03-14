Bursa'da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.03.2026 | 11:35 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir pizza zincirine ait iki şubenin kundaklanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan şüphelinin iş yerlerini ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'ta bulunan aynı pizza zincirine ait iki ayrı şubede meydana geldi. İddiaya göre Abidin G. isimli şahıs önce İhsaniye'deki şubeye giderek iş yerini ateşe verdi. Şüpheli daha sonra Beşevler'de bulunan aynı zincire ait diğer şubeye giderek burada da kundaklama gerçekleştirdi.Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.Öte yandan, kundaklama anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin iş yerlerinin önüne gelerek benzin döküp ateşe verdiği anlar yer aldı.Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.