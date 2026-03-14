Bursa'da benzin döküp ateşe vermişti: Kundaklama anının görüntüleri ortaya çıktı | Video
14.03.2026 | 11:35
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir pizza zincirine ait iki şubenin kundaklanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan şüphelinin iş yerlerini ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı.
Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, kundaklama anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin iş yerlerinin önüne gelerek benzin döküp ateşe verdiği anlar yer aldı.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
