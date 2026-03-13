Eyüpsultan'da "yol verme" kavgasında birbirlerine girdiler: 4 kişiye para cezası kesildi | Video
13.03.2026 | 14:19
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle biri taksici iki sürücü arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bir kişinin yere düşürüldüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, 2 sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişiye toplamda 726 bin 984 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Sürücüler H.İ. B.S. ve araçta yolcu konumunda bulunan N.Ç. ve N.T. hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.
