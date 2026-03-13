SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Öğretmen Ahmet Baysal cinayete kurban gitmiş: "Cesedi tanınmayacak haldeydi!" | Video
13.03.2026 | 11:48
Son dakika haberi: Atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Balıkesir Bandırma’da 7 Mart’ta kaybolan emekli öğretmen Ahmet Baysal olayını gündeme taşıdı. Devam eden arama çalışmalarında Baysal’ın cansız bedenine evinden tam 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Sahilde bulunan cesetle ilgili kan donduran detayları Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Cesedi tanınmayacak haldeydi. Vahşi bir cinayete kurban gitmiş
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
00:34
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon | Video 13.03.2026 | 09:47
08:14
01:12
Tokat'ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı | Video 13.03.2026 | 08:58
03:04
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs yangını kamerada | Video 13.03.2026 | 08:26
01:23
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 13.03.2026 | 08:12
00:17
Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:41
01:50
Tokat'taki deprem Ordu'da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 13.03.2026 | 07:31
02:07
04:49
Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
00:57
Çankırı'da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
02:52
00:45
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 12.03.2026 | 19:08
02:52
02:18
03:37
06:43
00:55
01:50
01:20
Karaman'da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06