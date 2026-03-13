Kedi ile tilkinin ilginç karşılaşması kamerada | Video
13.03.2026 | 10:34
Kars’ta yiyecek yiyen bir kediye yaklaşan kızıl tilki ile kedi arasında ilginç anlar yaşandı. Kedinin savunmaya geçerek kabarması üzerine tilki de kabarınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Kediyle baş edemeyeceğini anlayan tilki bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İki hayvan arasında kısa süreli bir gerilim yaşanırken, kedinin geri adım atmaması üzerine tilki yiyeceğe yaklaşamadı. Bir süre kediyi izleyen tilki, kediyle baş edemeyeceğini anlayınca bulunduğu yerden uzaklaşarak bölgeden ayrıldı.
Bir süre sonra yeniden bölgeye gelen kızıl tilki, bu kez vatandaşın attığı yiyeceklerle karnını doyurdu. Tilkinin bazı yiyecekleri ise daha sonra yemek üzere kara gömdüğü görüldü. Tilkinin yiyecekleri ağzıyla taşıyarak karı eşeleyip gömmesi ve ardından üzerini kapatması kameraya yansıdı.
