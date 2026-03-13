Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 13.03.2026 | 14:02 Sultanbeyli’de trafik kurallarını ihlal ederek kaldırım ve taralı alanlardan ilerleyen sürücüler dron destekli denetimde tek tek tespit edildi. 67 araca toplam 233 bin 909 TL ceza uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafik ekipleri tarafından kural ihlallerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılan uygulamada trafikte tehlike oluşturan ihlaller havadan takip edildi.Denetimlerde bazı sürücülerin yoğun trafikten kaçmak için araçlarıyla kaldırım ve taralı alanlardan ilerlediği, ayrıca trafikte kaynak yaparak diğer sürücüleri tehlikeye attığı tespit edildi. Dron ile kaydedilen görüntüler üzerine ekipler ihlal yapan araçları tek tek durdurarak işlem yaptı.Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 67 araca toplam 233 bin 909 TL idari para cezası uygulandı.