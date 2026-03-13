Adana’da ara tatile giren öğrenciler okul bahçesinde bayramlaştı | Video
13.03.2026 | 14:44
Adana'da bin 100 öğrenci ara tatil öncesi arkadaşları ve öğretmenleriyle bayramlaştı. Küs olan öğrenciler bayram öncesi arkadaşlarıyla barışırken okul bahçesi şenlik alanına dönüştü.
Programda küs olan öğrenciler barışırken, öğrencilerin söylediği bayram şarkıları ve oyunlar etkinliğe renkli görüntüler kattı.
Okul Müdürü Seyban Karaköse, milli ve kültürel değerleri öğrencilere aktarmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin Ramazan ayının ve bayramın coşkusunu yaşaması için eğitimcilerimizle birlikte böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Küs olan öğrencilerin barışması, kardeşlik ve bayramlaşma duygusunun okulumuza yayılması bizleri çok mutlu etti" dedi.
Öğrencilerden Asel Dila Durmuş ise küs olduğu arkadaşıyla barıştığını belirterek, bayramlaşma programı sayesinde çok mutlu olduğunu söyledi.
Bir diğer öğrenci Ayşe Beren Çelikten de okulda Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek, küs olduğu arkadaşına şeker verip barıştığını dile getirdi.
