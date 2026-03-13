Konya'da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı | Video
13.03.2026 | 15:43
Konya’da maskeli üç kişi, biber gazı kullanarak girdikleri kuyumcudan 8 adet imitasyon bileziği alarak kaçtı. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kuyumcu Enes Tok, "Yanıma yaklaştılar, ben bunun şaka olduğunu zannettim. Sonra iyice yanıma yaklaştılar biber gazı sıkmaya devam ettiler, soygun olduğunu gazı sıktıktan sonra anladım" dedi.
Kuyumcu eline geleni attı, sıcak su dolu çay otomatını fırlattı, soyguncular kaçtı
Olay anını anlatan kuyumcu Enes Tok, "Hesap yaptığım esnada 3 kişinin geldiğini gördüm. Yanıma yaklaştılar, ben bunun şaka olduğunu zannettim. Sonra iyice yanıma yaklaştılar biber gazı sıkmaya devam ettiler. Ben soygun olduğunu gazı sıktıktan sonra anladım. Sonra kendimi savunmak için arka tarafa kaçtım. Arka tarafta da kendimi savunmak adına elime hangi cisim geldiyse fırlattım. Elime en son çay ocağındaki sıcak su geldi. Onlara onu fırlattım. Sonrasında o arbedenin arasında birisi kapının orada gözcülük yapıyordu. Birisi de elini vitrinime attı. O şekilde bir ürün almaya çalıştı. 6-8 adet arasında bileziğimi aldı götürdü. Buradan kaçtıktan sonra da rögar kapağının o tarafa kaçtılar. Rögar kapağından 500 metre ilerde kanal boyu var, oradan çıkmışlar, polislerimiz de yakalamış. 112 Acil Çağrı Merkezini aradıktan sonra buraya 3-4 dakika içerisinde geldi polis ekiplerimiz. 15 dakika içerisinde de yakalandıklarını söylediler, giden ürünlerimiz de geri geldi" dedi.
