Konya'da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı | Video 13.03.2026 | 15:43 Konya’da maskeli üç kişi, biber gazı kullanarak girdikleri kuyumcudan 8 adet imitasyon bileziği alarak kaçtı. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kuyumcu Enes Tok, "Yanıma yaklaştılar, ben bunun şaka olduğunu zannettim. Sonra iyice yanıma yaklaştılar biber gazı sıkmaya devam ettiler, soygun olduğunu gazı sıktıktan sonra anladım" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Soygun olayı, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli M.L.İ., N.D. ve A.E.E. ellerinde silahlarla biber gazı kullanarak kuyumcuya girdi. Şüpheliler kuyumcu Enes Tok'la bir süre arbede yaşadıktan sonra vitrinde bulunan 8 adet imitasyon bileziği alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şüpheliler polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kuyumcu eline geleni attı, sıcak su dolu çay otomatını fırlattı, soyguncular kaçtıOlay anını anlatan kuyumcu Enes Tok, "Hesap yaptığım esnada 3 kişinin geldiğini gördüm. Yanıma yaklaştılar, ben bunun şaka olduğunu zannettim. Sonra iyice yanıma yaklaştılar biber gazı sıkmaya devam ettiler. Ben soygun olduğunu gazı sıktıktan sonra anladım. Sonra kendimi savunmak için arka tarafa kaçtım. Arka tarafta da kendimi savunmak adına elime hangi cisim geldiyse fırlattım. Elime en son çay ocağındaki sıcak su geldi. Onlara onu fırlattım. Sonrasında o arbedenin arasında birisi kapının orada gözcülük yapıyordu. Birisi de elini vitrinime attı. O şekilde bir ürün almaya çalıştı. 6-8 adet arasında bileziğimi aldı götürdü. Buradan kaçtıktan sonra da rögar kapağının o tarafa kaçtılar. Rögar kapağından 500 metre ilerde kanal boyu var, oradan çıkmışlar, polislerimiz de yakalamış. 112 Acil Çağrı Merkezini aradıktan sonra buraya 3-4 dakika içerisinde geldi polis ekiplerimiz. 15 dakika içerisinde de yakalandıklarını söylediler, giden ürünlerimiz de geri geldi" dedi.