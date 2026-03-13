Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 13.03.2026 | 13:52 Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. söz konusu operasyonda kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahsın daha önceden tespit edilen adresi ve kullandığı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda daralı ağırlığı 472,31 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.