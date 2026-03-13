Video Yaşam Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video

13.03.2026 | 13:52

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. söz konusu operasyonda kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahsın daha önceden tespit edilen adresi ve kullandığı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda daralı ağırlığı 472,31 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da yol verme kavgasında birbirlerine girdiler: 4 kişiye para cezası kesildi | Video 02:50
Eyüpsultan'da "yol verme" kavgasında birbirlerine girdiler: 4 kişiye para cezası kesildi | Video 13.03.2026 | 14:19
Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 01:22
Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 13.03.2026 | 14:02
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 00:34
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 13.03.2026 | 13:52
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Öğretmen Ahmet Baysal cinayete kurban gitmiş: Cesedi tanınmayacak haldeydi! | Video 02:18
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Öğretmen Ahmet Baysal cinayete kurban gitmiş: "Cesedi tanınmayacak haldeydi!" | Video 13.03.2026 | 11:48
Kedi ile tilkinin ilginç karşılaşması kamerada | Video 03:08
Kedi ile tilkinin ilginç karşılaşması kamerada | Video 13.03.2026 | 10:34
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon | Video 00:34
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon | Video 13.03.2026 | 09:47
Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber’de açıklamalarda bulundu | Video 08:14
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de açıklamalarda bulundu | Video 13.03.2026 | 09:12
Tokat’ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı | Video 01:12
Tokat'ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı | Video 13.03.2026 | 08:58
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki metrobüs yangını kamerada | Video 03:04
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs yangını kamerada | Video 13.03.2026 | 08:26
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 01:23
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 13.03.2026 | 08:12
Son dakika... Tokat’ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 00:17
Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:41
Tokat’taki deprem Ordu’da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 01:50
Tokat'taki deprem Ordu'da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 13.03.2026 | 07:31
Tokat Valisi Köklü: Deprem sonrası çok şükür bizi üzecek bir konu gerçekleşmedi | Video 02:07
Tokat Valisi Köklü: "Deprem sonrası çok şükür bizi üzecek bir konu gerçekleşmedi" | Video 13.03.2026 | 07:30
Son dakika... Niksar’da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 04:49
Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
Çankırı’da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 00:57
Çankırı'da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya 2 adım kala öyle bir karar verdi ki! 02:52
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya 2 adım kala öyle bir karar verdi ki! 13.03.2026 | 00:27
Mersin’de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 00:45
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 12.03.2026 | 19:08
Hiç tanımadıkları genci Neden bakıyorsun diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video 02:52
Hiç tanımadıkları genci "Neden bakıyorsun" diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video 12.03.2026 | 12:55
Konya’da Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüden ’Kendimde değildim! açıklaması | Video 02:18
Konya'da Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüden 'Kendimde değildim! açıklaması | Video 12.03.2026 | 12:25
Konya’da fizik öğretmeninin geliştirdiği damar bulucu sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video 03:37
Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği "damar bulucu" sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video 12.03.2026 | 11:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY