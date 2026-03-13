Video Yaşam SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video
SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video

SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video

13.03.2026 | 16:05

Son dakika haberi: Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 78 yaşındaki İlber Ortaylı bir süredir hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İlber Ortaylı'nın vefatıyla ilgili, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim." mesajını paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video 06:42
SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video 13.03.2026 | 16:05
Konya’da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı | Video 04:03
Konya'da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı | Video 13.03.2026 | 15:43
Adana’da ara tatile giren öğrenciler okul bahçesinde bayramlaştı | Video 06:10
Adana’da ara tatile giren öğrenciler okul bahçesinde bayramlaştı | Video 13.03.2026 | 14:44
Eyüpsultan’da yol verme kavgasında birbirlerine girdiler: 4 kişiye para cezası kesildi | Video 02:50
Eyüpsultan'da "yol verme" kavgasında birbirlerine girdiler: 4 kişiye para cezası kesildi | Video 13.03.2026 | 14:19
Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 01:22
Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 13.03.2026 | 14:02
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 00:34
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 13.03.2026 | 13:52
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Öğretmen Ahmet Baysal cinayete kurban gitmiş: Cesedi tanınmayacak haldeydi! | Video 02:18
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Öğretmen Ahmet Baysal cinayete kurban gitmiş: "Cesedi tanınmayacak haldeydi!" | Video 13.03.2026 | 11:48
Kedi ile tilkinin ilginç karşılaşması kamerada | Video 03:08
Kedi ile tilkinin ilginç karşılaşması kamerada | Video 13.03.2026 | 10:34
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon | Video 00:34
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon | Video 13.03.2026 | 09:47
Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber’de açıklamalarda bulundu | Video 08:14
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de açıklamalarda bulundu | Video 13.03.2026 | 09:12
Tokat’ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı | Video 01:12
Tokat'ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı | Video 13.03.2026 | 08:58
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki metrobüs yangını kamerada | Video 03:04
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs yangını kamerada | Video 13.03.2026 | 08:26
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 01:23
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 13.03.2026 | 08:12
Son dakika... Tokat’ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 00:17
Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:41
Tokat’taki deprem Ordu’da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 01:50
Tokat'taki deprem Ordu'da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 13.03.2026 | 07:31
Tokat Valisi Köklü: Deprem sonrası çok şükür bizi üzecek bir konu gerçekleşmedi | Video 02:07
Tokat Valisi Köklü: "Deprem sonrası çok şükür bizi üzecek bir konu gerçekleşmedi" | Video 13.03.2026 | 07:30
Son dakika... Niksar’da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 04:49
Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
Çankırı’da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 00:57
Çankırı'da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya 2 adım kala öyle bir karar verdi ki! 02:52
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya 2 adım kala öyle bir karar verdi ki! 13.03.2026 | 00:27
Mersin’de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 00:45
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 12.03.2026 | 19:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY