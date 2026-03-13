SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video

13.03.2026 | 16:05

Son dakika haberi: Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 78 yaşındaki İlber Ortaylı bir süredir hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İlber Ortaylı'nın vefatıyla ilgili, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim." mesajını paylaştı.