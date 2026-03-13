SON DAKİKA! Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu... | Video
13.03.2026 | 16:05
Son dakika haberi: Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 78 yaşındaki İlber Ortaylı bir süredir hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İlber Ortaylı'nın vefatıyla ilgili, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim." mesajını paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:42
04:03
Konya'da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı | Video 13.03.2026 | 15:43
06:10
Adana’da ara tatile giren öğrenciler okul bahçesinde bayramlaştı | Video 13.03.2026 | 14:44
02:50
01:22
Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 13.03.2026 | 14:02
00:34
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 13.03.2026 | 13:52
02:18
03:08
Kedi ile tilkinin ilginç karşılaşması kamerada | Video 13.03.2026 | 10:34
00:34
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon | Video 13.03.2026 | 09:47
08:14
01:12
Tokat'ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı | Video 13.03.2026 | 08:58
03:04
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs yangını kamerada | Video 13.03.2026 | 08:26
01:23
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 13.03.2026 | 08:12
00:17
Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:41
01:50
Tokat'taki deprem Ordu'da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 13.03.2026 | 07:31
02:07
04:49
Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
00:57
Çankırı'da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
02:52
00:45
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 12.03.2026 | 19:08