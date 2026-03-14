Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video

Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video

14.03.2026 | 09:54

Antalya'da aralarında husumet bulunan şahısların silahlı saldırısına uğrayan bir kişi bacaklarından yaralandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaralının daha öncede iki kez silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mısır Çarşısı'nde esnaflık yapan Süleyman K. arıcını park ederek işyerine doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve tanımadığı 18-19 yaşlarında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli şahıs olayın ardından hızla yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken, her iki bacağına toplam 4 kurşun isabet eden Süleyman K. acı içinde yere yığıldı.

BACAĞINDAN YARALANDI
Silah sesini duan çevredeki vatandaşlar Süleyman K.'nın koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman K. çevredeki vatandaşlar tarafından kendi imkanları ile hastaneye kaldırılırken Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri olay sonrası kaçan ve isminin Mustafa M. olduğu öğrenilen şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Süleyman K.'nın daha önce de iki kez silahlı saldırı girişiminden yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan daha öncede işyerine ve kendisine yönelik tabancayla ateş açılan Süleyman K.'nin uğradığı silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Süleyman K.'nın aracından indikten sonra orda işyerine doğru yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin belinden silahı çıkartarak ateş ettiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri boş kovanlar üzerinde inceleme yaparak muhafaza altına aldı.
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 04:20
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 14.03.2026 | 09:54
