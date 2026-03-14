Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video
14.03.2026 | 09:54
Antalya'da aralarında husumet bulunan şahısların silahlı saldırısına uğrayan bir kişi bacaklarından yaralandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaralının daha öncede iki kez silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
BACAĞINDAN YARALANDI
Silah sesini duan çevredeki vatandaşlar Süleyman K.'nın koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman K. çevredeki vatandaşlar tarafından kendi imkanları ile hastaneye kaldırılırken Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri olay sonrası kaçan ve isminin Mustafa M. olduğu öğrenilen şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Süleyman K.'nın daha önce de iki kez silahlı saldırı girişiminden yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan daha öncede işyerine ve kendisine yönelik tabancayla ateş açılan Süleyman K.'nin uğradığı silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Süleyman K.'nın aracından indikten sonra orda işyerine doğru yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin belinden silahı çıkartarak ateş ettiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri boş kovanlar üzerinde inceleme yaparak muhafaza altına aldı.
