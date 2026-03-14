Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı | Video

14.03.2026 | 08:48

İstanbul Fatih’te bulunan bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş binada mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun mücadelesi ile alevler kontrol altına alınırken, feci yangında 1 kişinin öldüğü 1’i ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı açıklandı.